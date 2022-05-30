لخوض منافسات كأس آسيا .. الأخضر الشاب إلى طشقند

وكان سعد الشهري مدرب الأخضر اختار القائمة المشاركة في البطولة والتي شملت 23 لاعبًا وهم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، متعب الحربي، عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبد الله رديف، محمد مران، فراس البريكان.