لخوض منافسات كأس آسيا .. الأخضر الشاب إلى طشقند

شدت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، الرحال إلى طشقند العاصمة الأوزبكية لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.
وتنطلق منافسات البطولة التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من يونيو المقبل، حيث أوقعت القرعة الأخضر في المجموعة الرابعة التي تضم اليابان والإمارات وطاجيكستان.
وكان سعد الشهري مدرب الأخضر اختار القائمة المشاركة في البطولة والتي شملت 23 لاعبًا وهم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، متعب الحربي، عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبد الله رديف، محمد مران، فراس البريكان.
وينضم اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان ببعثة المنتخب في طشقند فور انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول إسبانيا.
يُذكر أن الأخضر سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب طاجيكستان، الجمعة 3 يونيو، على أن يخوض، الاثنين 6 يونيو مباراته ضد منتخب اليابان، وفي يوم الخميس 9 يونيو يلاقي نظيره منتخب الإمارات.