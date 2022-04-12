لربط المشجعين من كل مكان باللعبة التي يحبونها.. "فيفا" ينشئ منصة جديدة لبث مباريات كرة القدم

وسوف تبث منصة "فيفا+" مع نهاية العام الجاري ما يعادل 40 ألف مباراة مباشرة سنويًّا من 100 اتحاد عضو وستة اتحادات قارية، بما في ذلك 110 آلاف مباراة من مباريات كرة القدم النسائية، كما ستقدم "فيفا+" تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقًا من أكبر البطولات الأوروبية ووصولًا إلى مختلف منافسات الرجال والنساء والشباب في كل أنحاء العالم، خاصة تلك التي لم يذع صيتها من قبل، وستجدون على منصتنا منذ اليوم الأول لإطلاقها 1400 مباراة مباشرة شهريًّا، وسيتضاعف هذا العدد بسرعة فائقة.