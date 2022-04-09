لشبونة.. ممثل الرياض إلى نصف نهائي كأس الأبطال لرابطة الهواة بالمملكة

استهل فريق لشبونة أحد فرق منطقة الرياض للهواة مشاركته هذا الموسم بين نخبة فرق الهواة، محققًا كأس رابطة الرياض للهواة وكأس سوبر الرياض والذي أهله للمشاركة في كأس الأبطال لرابطة الهواة بالمملكة.
وافتتح لشبونة مشاركته في دور الـ 16 من بطولة المملكة للهواة خارج الأرض بمحافظة الأحساء أمام فريق الشعبة من محافظة الأحساء وانتصر بنتيجة 3 / 2، وفي دور الـ8 التقى فريق الزعيم من الدمام وحقق الانتصار بنتيجة 2 / 1 وتأهل لنصف النهائي.
وأشار رئيس رابطة الرياض ماجد الهشبول، إلى ما تحظى به فرق الأحياء واللاعبين الهواة من اهتمام ومتابعة ودعم من قِبل وزير الرياضة، واهتمام وإشراف رئيس رابطة الهواة بالمملكة المهندس عادل فقي، متمنيًا التوفيق لممثل الرياض لشبونة وإهداء هذه الكأس لأمير منطقة الرياض المحبوب الأمير فيصل بن بندر.