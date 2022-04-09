لشبونة.. ممثل الرياض إلى نصف نهائي كأس الأبطال لرابطة الهواة بالمملكة

وأشار رئيس رابطة الرياض ماجد الهشبول، إلى ما تحظى به فرق الأحياء واللاعبين الهواة من اهتمام ومتابعة ودعم من قِبل وزير الرياضة، واهتمام وإشراف رئيس رابطة الهواة بالمملكة المهندس عادل فقي، متمنيًا التوفيق لممثل الرياض لشبونة وإهداء هذه الكأس لأمير منطقة الرياض المحبوب الأمير فيصل بن بندر.