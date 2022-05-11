لقاء صعب يجمع التعاون والباطن.. والشباب "قشة بقاء" الفيصلي

تتجدد الإثارة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، في جولاته الأربع الأخيرة، حيث يتنافس أكثر من فريق للهروب من مناطق الخطر والهبوط لمصاف دوري الدرجة الأولى، كما ستكون هناك مواجهات مباشرة لبعض الفرق المهددة بالهبوط وأخرى ستواجه فرقاً تقدم مستويات مميزة هذا الموسم، وهذا سيعطي الجولات المتبقية أكثر إثارة.
في القصيم وتحديداً على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يستضيف التعاون نظيره الباطن في مواجهة مهمة للفريقين، وهما أكثر الفرق المهددة بالهبوط، حيث يحتل التعاون المركز الـ 14 والباطن الـ 15 وكلاهما بـ 26 نقطة.
يلتقي الشباب على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض نظيره الفيصلي في لقاء يهم الضيوف بشكل أكبر، باعتبار أن الفيصلي واحد من الأندية المهددة بالهبوط ويملك في رصيده 29 نقطة في المرتبة الـ 11.
يدخل أصحاب الأرض المباراة بعد خسارته في الجولة الماضية من النصر بـ 2-4، فيما تعادل الفيصلي سلبياً في الجولة الماضية مع أبها.