لقاء صعب يجمع التعاون والباطن.. والشباب "قشة بقاء" الفيصلي

تتجدد الإثارة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، في جولاته الأربع الأخيرة، حيث يتنافس أكثر من فريق للهروب من مناطق الخطر والهبوط لمصاف دوري الدرجة الأولى، كما ستكون هناك مواجهات مباشرة لبعض الفرق المهددة بالهبوط وأخرى ستواجه فرقاً تقدم مستويات مميزة هذا الموسم، وهذا سيعطي الجولات المتبقية أكثر إثارة.