للأسلحة الثلاثة.. اختتام الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة

اختُتمت اليوم السبت، منافسات الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عامًا (فردي وفرق) للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والشيش) التي أقيمت على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بمشاركة 73 لاعبًا.
وتوج محمد بو علي (مدير البطولة) عضو مجلس الإدارة في الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في البطولة، بحضور عادل الرميحي مدير المنتخبات، بعد أن حقق نادي الجزيرة ذهبية سلاح الأبيه، وحصل عكاظ على ذهبية سلاح الشيش؛ فيما نال نادي العمران ذهبية سلاح السايبر.
وفي منافسات (الفردي) حقق حسن عابد الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وحقق زياد المطيري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر؛ فيما توج إبراهيم الهديب بذهبية سلاح الشيش.