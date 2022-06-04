للأسلحة الثلاثة.. اختتام الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة

اختُتمت اليوم السبت، منافسات الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عامًا (فردي وفرق) للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والشيش) التي أقيمت على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بمشاركة 73 لاعبًا.