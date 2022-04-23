للدرجة الثانية.. الجبلين يُتوَّج بكأس بطولة أندية السعودية لدرجة الناشئين

توَّج بندر الأحمدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس السبت فريق الجبلين بكأس بطولة أندية السعودية لدرجة الناشئين للدرجة الثانية تحت 17 عامًا.
وحقق الجبلين اللقب بعد فوزه على العدالة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
وكان الجبلين قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطي ضمك في نصف النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0 و3-2، فيما تأهل العدالة إلى النهائي على حساب الزلفي بعد التعادل على ملعب الأخير 4-4 قبل التعادل على ملعبه 3-3؛ ليتأهل مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.
يُذكر أن فريقَي الجبلين والعدالة صعدا في وقت سابق إلى دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، وذلك بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية السعودية لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا.