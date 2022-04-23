للدرجة الثانية.. الجبلين يُتوَّج بكأس بطولة أندية السعودية لدرجة الناشئين

وكان الجبلين قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطي ضمك في نصف النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0 و3-2، فيما تأهل العدالة إلى النهائي على حساب الزلفي بعد التعادل على ملعب الأخير 4-4 قبل التعادل على ملعبه 3-3؛ ليتأهل مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.