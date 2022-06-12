للعام الرابع على التوالي.. بدء التسجيل للمشاركة في رالي داكار السعودية

وسيبدأ المشاركون في الوصول إلى المملكة يومي 27 و28 ديسمبر المقبل، على أن تنطلق منافسات النسخة 45 من رالي داكار السعودية عبر مرحلة تمهيديّة من مخيم على ضفاف البحر الأحمر يوم 31 ديسمبر 2022، حيث ستُحدّد نتيجتها ترتيب انطلاقة المرحلة الأولى يوم 1 يناير 2023، وسيعبر بعدها الرالي المملكة من غربها إلى شرقها، ويجتاز خلاله المتسابقون 14 مرحلة على مدار 15 يوماً من المنافسات، منها 3 مراحل في صحراء الربع الخالي إحداها ماراثونية، قبل أن يحطوا رحالهم في الدمام، يوم 15 يناير 2023 إيذاناً بنهاية الرالي.