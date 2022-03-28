للفترة الانتخابية 2022-2025.. "آل نمر" رئيسًا للاتحاد العربي لكرة اليد

اختتمت اليوم الاثنين أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليـد، والتي أقيمت في العاصمة المصرية "القاهرة" بحضور محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي للدورة الانتخابية السابقة وكافة ممثلي الاتحادات العـربية.
وشهدت الجمعية العمومية في يومها الأول حضور وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بجانب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليـد، فيما انطلقت أعمال الجمعية العمومية رسمياً، اليوم الاثنين، والتي جرى من خلالها تزكية وتعيين رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان العاملة.
وزكت الجمعية العمومية فاضل آل نمر رئيساً للاتحاد العربي للفترة الانتخابية 2022-2025, فيما تم تزكية نواب المجلس وهم: الدكتور محمد السيد الأمين نائباً للرئيس "عن منطقة دول البحر الأحمر المتوسط"، السيد العدلي الحنفي نائباً للرئيس عن "منطقة دول المغرب العربي"، الدكتور تيسير المنسي نائباً للرئيس عن "منطقة دول الشام"، فيما فاز بالانتخابات نبيل عاشور نائباً للرئيس عن "منطقة الخليج العربي"
كما تم تشكيل أعضاء المجلس التنفيذي وهم: الدكتور خالد الحيدان، طلال العتيبي، جمال أبو يوسف، ولاء السعيـد، السيد يوسف القرطبي، السيد الصديق عبدالعزيز , فيما تم تعيين رؤساء اللجان العاملة خلال الاجتماع الأول الذي ترأسه فاضل آل نمر بعد انعقاد الجمعية العمومية والذي تم خلال تعيين فاخر غاشي "السعودية", أميناً عاماً للاتحاد, ومن تونس "رضا المناعي" رئيساً للجنة المسابقات, والقطري مطر الزراع رئيساً للجنة الحكام, والمصري عفت رشاد رئيساً للجنة المدربين, والسعودي زهير القرشي رئيساً للجنة التسويق, ومن العراق اعتبار الحداد رئيسة للجنة النسائية, ومن السعودية حسام النصر رئيساً للجنة الإعلامية, وعبدو عبدالوهاب للكرة الشاطئية ومحمود العدل رئيساً للجنة الطبية.