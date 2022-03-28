للفترة الانتخابية 2022-2025.. "آل نمر" رئيسًا للاتحاد العربي لكرة اليد

كما تم تشكيل أعضاء المجلس التنفيذي وهم: الدكتور خالد الحيدان، طلال العتيبي، جمال أبو يوسف، ولاء السعيـد، السيد يوسف القرطبي، السيد الصديق عبدالعزيز , فيما تم تعيين رؤساء اللجان العاملة خلال الاجتماع الأول الذي ترأسه فاضل آل نمر بعد انعقاد الجمعية العمومية والذي تم خلال تعيين فاخر غاشي "السعودية", أميناً عاماً للاتحاد, ومن تونس "رضا المناعي" رئيساً للجنة المسابقات, والقطري مطر الزراع رئيساً للجنة الحكام, والمصري عفت رشاد رئيساً للجنة المدربين, والسعودي زهير القرشي رئيساً للجنة التسويق, ومن العراق اعتبار الحداد رئيسة للجنة النسائية, ومن السعودية حسام النصر رئيساً للجنة الإعلامية, وعبدو عبدالوهاب للكرة الشاطئية ومحمود العدل رئيساً للجنة الطبية.