للمرة الأولى بالمملكة.. مكة تستضيف البطولة الرمضانية لكرة الطائرة "جلوس"
افتُتحت مساء أمس في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، البطولة الرمضانية الأولى لكرة الطائرة (جلوس)، التي ينظمها نادي مكة لذوي الإعاقة، بمشاركة أندية جدة والطائف وعسير لذوي الإعاقة، بحضور عضو مجلس إدارة نادي مكة لذوي الإعاقة الدكتور محمد بن ردة العمري، والرئيس التنفيذي للنادي فيصل بن حسين دالي، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لنادي مكة لذوي الإعاقة فيصل دالي، أن هذه البطولة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة لفئة ذوي الإعاقة، وتهدف في المقام الأول إلى تعميق أواصر المحبة والأخوة والتعارف بين ذوي الإعاقة، وزيادة الترابط بين الأندية المعنية بهم.
وقدّم "دالي" شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ على ما تحظى به البطولة من رعاية واهتمام من قبلهم؛ راجيًا أن تتحقق الأهداف التي وُضعت من أجلها.
وكانت المباراة الافتتاحية للبطولة قد شهدت انتصار نادي مكة لذوي الإعاقة على نادي الطائف بثلاثة أشواط دون مقابل، وبذات النتيجة انتصر نادي عسير على نادي جدة.
وتُستأنف اليوم الجولة الثانية للبطولة بلقاءين؛ يلتقي في الأول نادي مكة لذوي الإعاقة بنادي عسير؛ في حين يجمع اللقاء الثاني نادي الطائف لذوي الإعاقة بنادي جدة.
الجدير بالذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من 4- 9/ 9/ 1443هـ، وتشهد أنشطتها فعاليات مصاحبة لذوي الإعاقة كلعبة البوتشيا وغيرها من الألعاب.