للمرة الأولى بالمملكة.. مكة تستضيف البطولة الرمضانية لكرة الطائرة "جلوس"

وقدّم "دالي" شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ على ما تحظى به البطولة من رعاية واهتمام من قبلهم؛ راجيًا أن تتحقق الأهداف التي وُضعت من أجلها.