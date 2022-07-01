للمرة الثالثة.. السعودية تستضيف السوبر الإيطالي في يناير القادم

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي 2022/2023، التي ستجمع بين قطبي مدينة ميلانو، أي سي ميلان بطل الدوري، وإنتر بطل الكأس، في مدينة الرياض، يوم 18 يناير 2023.