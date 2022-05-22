للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.. أخضر اليد ينهي استعداداته ويغادر غداً إلى الكويت

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد معسكره الإعدادي تحضيراً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت، والذي تخلله مواجهة ودية أمام المنتخب البحريني خسرها الأخضر بنتيجة (28-24) ولعبت في مملكة البحرين.
وتغادر بعثة أخضر اليد غداً الاثنين إلى دولة الكويت، للمشاركة في منافسات الدورة، إذ من المقرر أن تنطلق منافسات كرة اليد خلال الفترة من 24-30 مايو الجاري 2022م.
ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاخر الغاشي، ويرافقه عضو مجلس الإدارة مصطفى شهابية، فيما يقود كفة الأخضر فنياً، الوطني فاضل آل سعيد ومساعده الوطني موسى الهزاع، وسيكون الدولي السابق حسين آل إخوان مديراً للمنتخب، والدولي السابق بندر الحربي إدارياً.
وضمت القائمة النهائية المغادرة إلى الكويت 18 لاعباً وهم: علي التاروتي، حسين التاروتي، حسان الغزيوي، حسن تريك، حسين المحسن، فيصل قريش، حسين القصاب، محمد الطويل، أيمن غزوي، صادق المحسن، مصطفى الحسن، حيدر الحسن، أحمد العبدالله، ماجد العبدالمحسن، علي المسلم، محمد الباشا، جهاد أبو علوة، عبدالله اليوسف.