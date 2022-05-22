للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.. أخضر اليد ينهي استعداداته ويغادر غداً إلى الكويت

وضمت القائمة النهائية المغادرة إلى الكويت 18 لاعباً وهم: علي التاروتي، حسين التاروتي، حسان الغزيوي، حسن تريك، حسين المحسن، فيصل قريش، حسين القصاب، محمد الطويل، أيمن غزوي، صادق المحسن، مصطفى الحسن، حيدر الحسن، أحمد العبدالله، ماجد العبدالمحسن، علي المسلم، محمد الباشا، جهاد أبو علوة، عبدالله اليوسف.