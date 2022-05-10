للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة.. أخضر الصالات للسيدات يغادر إلى الكويت

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للسيدات اليوم الثلاثاء إلى دولة الكويت الشقيقة؛ للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022 خلال الفترة من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، ويلتقي في أولى مواجهاته بمنتخب البحرين يوم الخامس عشر من شهر مايو الجاري، على أن يلتقي بمنتخب الكويت في السابع عشر من الشهر ذاته، قبل أن يواجه بعدها بيومين نظيره المنتخب الإماراتي.
وتعتبر هذه هي المشاركة الثانية في تاريخ المنتخب السعودي الأول للصالات؛ إذ كانت المشاركة الأولى في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية عام 2019، واحتل حينها الأخضر المركز الثالث.
من جانبه أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان، على أن المنتخب الأول يهدف من خلال هذه المشاركة إلى تقديم مستوى مشرّف، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية.
وتابعت القول: "نهدف في المشاركة بهذا التجمع الخليجي المميز إلى تقديم مستوى مشرف يعكس التطور والنمو الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة ودول الخليج الشقيقة في الفترة الماضية".
وعلى الصعيد ذاته ذكرت المشرف العام على المنتخبات الوطنية النسائية عالية الرشيد، على أن الإعداد لهذه المشاركة وفق إطار تم رسمه من الجهاز الفني، وقالت: "عملنا على إعداد المنتخب للبطولة من خلال ثلاث مراحل، ابتدأت أولًا بتجارب الأداء لاختيار اللاعبات واستدعائهم للمنتخب، وثانيًا بمرحلة الرياض وجدّة التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك، وأخيرًا المعسكر الذي شهدته الرياض وتم خلاله لعب مباراتين وديتين أمام المنتخب الكرواتي، قدمنا خلالها مستوى رائعًا، يجعلنا على أتم جاهزية للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022.