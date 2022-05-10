للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة.. أخضر الصالات للسيدات يغادر إلى الكويت

وعلى الصعيد ذاته ذكرت المشرف العام على المنتخبات الوطنية النسائية عالية الرشيد، على أن الإعداد لهذه المشاركة وفق إطار تم رسمه من الجهاز الفني، وقالت: "عملنا على إعداد المنتخب للبطولة من خلال ثلاث مراحل، ابتدأت أولًا بتجارب الأداء لاختيار اللاعبات واستدعائهم للمنتخب، وثانيًا بمرحلة الرياض وجدّة التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك، وأخيرًا المعسكر الذي شهدته الرياض وتم خلاله لعب مباراتين وديتين أمام المنتخب الكرواتي، قدمنا خلالها مستوى رائعًا، يجعلنا على أتم جاهزية للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022.