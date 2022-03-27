للمشهد الأخير من التصفيات.. الأخضر يواصل إعداده للقاء أستراليا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في محافظة "جدة"؛ استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.