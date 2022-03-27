للمشهد الأخير من التصفيات.. الأخضر يواصل إعداده للقاء أستراليا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في محافظة "جدة"؛ استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.
ميدانيًا أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب.
على صعيد متصل اكتفى لاعب المنتخب السعودي "متعب الحربي" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي؛ لإصابته في الكاحل الأيمن.
ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة "15 : 7" مساءً على "استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
الجدير بالذكر أنه يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" غدًا الأربعاء عند الساعة "30 : 6" مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في "مدينة الملك عبدالله الرياضية"؛ للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أستراليا.