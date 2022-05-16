للموسم الثالث توالياً.. مهاجم باريس سان جرمان "كيليان مبابي" الأفضل في فرنسا

وأبقى مبابي الشكوك حول مستقبله رغم تأكيده على حسم قراره في حفل توزيع الجوائز لموسم 2021-2022، علماً أن عقده مع نادي العاصمة يصل إلى نهايته في يونيو حيث تكثر التكهنات بشأن بقاء محتمل أو رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.