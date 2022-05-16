للموسم الثالث توالياً.. مهاجم باريس سان جرمان "كيليان مبابي" الأفضل في فرنسا

للموسم الثالث توالياً، اختير مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، الأحد أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهي المرة السادسة توالياً يحرز لاعب من سان جرمان الجائزة بعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (2016) الأورغوياني إدينسون كافاني (2017) والبرازيلي نيمار (2018)، في حين هيمن مبابي في الأعوام الثلاثة الأخيرة (2019 و2021 و2022).
وأبقى مبابي الشكوك حول مستقبله رغم تأكيده على حسم قراره في حفل توزيع الجوائز لموسم 2021-2022، علماً أن عقده مع نادي العاصمة يصل إلى نهايته في يونيو حيث تكثر التكهنات بشأن بقاء محتمل أو رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.
أجاب عندما سُئل عما إذا كان قد اتخذ قراره "نعم، نعم تقريباً"، وأضاف "حُسم الأمر تقريباً" محدداً أنه سيعلن عن قراره قبل مباريات منتخب بلاده في يونيو ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.