للموسم الثاني على التوالي.. اتحاد القدم يكرم المدربين الوطنيين

وتشمل البطولات السعودية التي يشملها التكريم 21 بطولة هي: كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس السوبر السعودي، دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، دوري الدرجة الثانية، دوري الدرجة الثالثة، دوري الدرجة الرابعة، دوري ممتاز الشباب، دوري ممتاز الناشئين، دوري الدرجة الأولى للشباب، دوري الدرجة الأولى للناشئين، دوري الدرجة الثانية للشباب، دوري الدرجة الثانية للناشئين، الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا، الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا، دوري الدرجة الأولى للبراعم تحت 15 عامًا، ودوري الدرجة الأولى للبراعم تحت 13 عامًا، الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات، كأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات، ودوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات.