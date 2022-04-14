للموسم الثاني على التوالي.. اتحاد القدم يكرم المدربين الوطنيين

للموسم الثاني على التوالي يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في اللجنة الفنية حفل تكريم للمدربين الوطنيين المنجزين مع المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية.
ويشمل التكريم الذي سيقام في نهاية الموسم الحالي جميع المدربين الوطنيين بكافة تخصصاتهم في الجهاز الفني صاحب الإنجاز.
ووضعت اللجنة الفنية 3 معايير للتكريم تتمثل في: تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية، أو تحقيق إحدى بطولات الموسم الحالي المحلية أو الخارجية والصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.
وتشمل البطولات السعودية التي يشملها التكريم 21 بطولة هي: كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس السوبر السعودي، دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، دوري الدرجة الثانية، دوري الدرجة الثالثة، دوري الدرجة الرابعة، دوري ممتاز الشباب، دوري ممتاز الناشئين، دوري الدرجة الأولى للشباب، دوري الدرجة الأولى للناشئين، دوري الدرجة الثانية للشباب، دوري الدرجة الثانية للناشئين، الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا، الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا، دوري الدرجة الأولى للبراعم تحت 15 عامًا، ودوري الدرجة الأولى للبراعم تحت 13 عامًا، الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات، كأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات، ودوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات.
وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في أغسطس 2019 إقامة حفل سنوي في نهاية كل موسم لتكريم المدربين الوطنيين المنجزين، دعمًا لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.