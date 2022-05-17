لماذا لا يخسر ليفربول بركلات الترجيح؟.. قصة علماء الأعصاب مع الفريق الإنجليزي

وأشار تقرير "الحرة"، إلى أن الفرق والمنتخبات الألمانية تعد بين الأكثر نجاحًا في تسديد ركلات الترجيح، وعلى سبيل المثال لم يخسر المنتخب الألماني الأول "المانشافت" أي مواجهة بركلات الترجيح في بطولات كأس العالم من قبل.