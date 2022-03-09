لمتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي.. طبيب الهلال يقف على حالة عبد الإله المالكي

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، قيام طبيب النادي بزيارة متوسط ميدان الفريق الكروي الأول "عبد الإله المالكي"، في قطر للوقوف على حالته، ومتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي.