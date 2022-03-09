لمتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي.. طبيب الهلال يقف على حالة عبد الإله المالكي

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، قيام طبيب النادي بزيارة متوسط ميدان الفريق الكروي الأول "عبد الإله المالكي"، في قطر للوقوف على حالته، ومتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي.
وقال النادي :" زار طبيب الهلال "خوان ديفيد" اللاعب "عبد الإله المالكي" في قطر؛ وذلك للوقوف على حالته، ومتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ بعد أن أجرى قبل قرابة شهر عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي".
وكان اللاعب أصيب أثناء المباراة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الياباني، مطلع فبراير الماضي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.