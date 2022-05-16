لمدة أسبوع وبسبب سوء الأحوال الجوية.. الاتحاد الكويتي يؤجل نهائي الكأس

وسبق لكاظمة أن توج باللقب سبع مرات آخرها في موسم 2010-2011، في مقابل لقبين للسالمية آخرهما منذ 21 عاماً عندما تغلب على كاظمة بالذات في نهائي موسم 2000-2001.