لم يعلن النادي عن مدة العقد.. "النني" يجدد علاقته مع الأرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تمديد تعاقده مع اللاعب المصري محمد النني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن النني واحد من بين ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم في شهر يونيو المقبل، ولم يكن هناك أي أنباء متعلقة بشأن الثنائي الآخر إيدي نيكيتاه وألكسندر لاكازيت.
وسجل النني، لاعب المنتخب المصري، خمسة أهداف في 147 مباراة خاضها مع أرسنال منذ انضمامه إليه في 2016 قادما من بازل السويسري.
ولم يعلن النادي عن مدة عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.
وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال للموقع الرسمي للنادي :«النني جزء مهم للغاية من الفريق، يجلب معه طاقة لا تنتهي، حماس والتزام للفريق كما أن الجميع يحبه».
وأضاف :«هو لاعب مهم لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب، أنا سعيد لبقائه».
وكان النني توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في أول موسم له مع أرسنال، كما أنه أعير في موسم 2019/ 2022 لفريق بشكتاش التركي.
وقال النني: "أعشق هذا النادي وأشعر أنه جزء من عائلتي، أود الاستمرار مع النادي، وأنا سعيد ومتحمس للغاية للمستقبل".