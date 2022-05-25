لم يعلن النادي عن مدة العقد.. "النني" يجدد علاقته مع الأرسنال

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن النني واحد من بين ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم في شهر يونيو المقبل، ولم يكن هناك أي أنباء متعلقة بشأن الثنائي الآخر إيدي نيكيتاه وألكسندر لاكازيت.