لم يعلن في تقريره الطبي عن مدة غياب اللاعب.. النصر يكشف تفاصيل إصابة "أبو بكر"

وأوضح أن هذه الإصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وبالتحديد خلال مباراة الجزائر في الجولة الفاصلة من تصفيات المونديال.