لم يعلن في تقريره الطبي عن مدة غياب اللاعب.. النصر يكشف تفاصيل إصابة "أبو بكر"

كشف نادي النصر، اليوم الخميس، عن التقرير الطبي لحالة محترف الفريق الكروي الأول، الكاميروني فينسنت أبو بكر.
وذكر النادي في بيانه أن إصابة المهاجم الكاميروني هي عبارة عن تمزق في أنسجة باطن القدم "الرأس الأنسي للفافة الأخمصية".
وأوضح أن هذه الإصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وبالتحديد خلال مباراة الجزائر في الجولة الفاصلة من تصفيات المونديال.
ولم يعلن نادي النصر في تقريره الطبي الخاص بأبو بكر، عن مدة غياب اللاعب عن مباريات الفريق الكروي، لكن معظم التقارير تشير إلى انتهاء موسمه مع الفريق.