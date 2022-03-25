"لوكلير" الأسرع في فترتَيْ التجارب الحرة في سباق جائزة السعودية الكبرى

ولم يتمكن لوكلير من إكمال تجارب محاكاة السباق أثناء تصدُّره الحصة؛ وذلك بعد أن ارتطم بالحائط عند المنعطف الرابع؛ وتسبب ذلك بتضرر سيارته، لكنه تمكن من العودة إلى منطقة الصيانة دون أن يعود مجددًا إلى الحلبة.