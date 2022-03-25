"لوكلير" الأسرع في فترتَيْ التجارب الحرة في سباق جائزة السعودية الكبرى
حافظ سائق فيراري شارل لوكلير على تفوُّقه، وسجَّل التوقيت الأسرع في حصة تجارب جدة الثانية، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2022.
وأحكم لوكلير (24 عامًا) قبضته على الفترتَيْن؛ إذ سجل في الأولى 1:30.772 دقيقة، وعاد وحسَّن توقيته (1:30.074 د) متفوقًا على فيرستابن في المرتين كلتيهما، فيما حل زميل الإسباني كارلوس ساينس ثالثًا.
وأظهر لوكلير الذي حقق مع ساينس ثنائية تاريخية لفيراري في باكورة الجولات في البحرين سرعة السيارة الحمراء، وقدرته على التحكم بها في الشوارع السريعة لحلبة جدة.
ولم يتمكن لوكلير من إكمال تجارب محاكاة السباق أثناء تصدُّره الحصة؛ وذلك بعد أن ارتطم بالحائط عند المنعطف الرابع؛ وتسبب ذلك بتضرر سيارته، لكنه تمكن من العودة إلى منطقة الصيانة دون أن يعود مجددًا إلى الحلبة.
وحصل الأمر نفسه مع زميله في الفريق كارلوس ساينز، الذي أنهى الحصة في المركز الثالث؛ وخرج عن حدود الحلبة عند المنعطف الـ13 مرتطمًا بالحائط على الجانب الأيمن من سيارته؛ ليعود إلى منطقة الصيانة، وينسحب من الحصة.
وأصدر فيراري لاحقًا بيانًا، أكد فيه أن كلاً من لوكلير وساينز "احتكا بالحائط" في الفترة الثانية؛ وبالتالي اتخذ قرار إيقاف التجارب بسبب الأضرار التي لحقت بالسيارتين.
وحل سيرجيو بيريز في المركز الرابع أمام ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل. ومنح لاندو نوريس فريقه ماكلارين المركز السابع في التجارب متفوقًا على سائق ألبين إستيبان أوكون. وأكمل السائقان فالتيري بوتاس (ألفا روميو) ويوكي تسونودا (ألفا تاوري) المراكز العشرة الأولى.
وتُقام الفترة الثالثة (الأخيرة) للتجارب الحرة السبت قبل التجارب التأهيلية.
العشرة الأوائل في الجولة الأولى:
1- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.772 (17 عدد اللفات)
2- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.888 (24)
3- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:31.084 (22)
4- كارلوس ساينز (إسبانيا/فيراري) 1:31.139 (14)
5- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:31.317 (28)
6- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:31.505 (26)
7- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:31.563 (25)
8- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:32.026 (26)
9- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:32.364 (20)
10- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:32.381 (23)
العشرة الأوائل في الجولة الثانية:
1- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.074 (15 عدد اللفات)
2- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.214 (23)
3- كارلوس ساينز (إسبانيا/فيراري) 1:30.320 (12)
4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:30.360 (24)
5- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.513 (24)
6- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.664 (29)
7- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:30.735 (26)
8- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:30.760 (26)
9- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:30.832 (14)
10- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:30.886 (26)