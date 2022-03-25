لوكلير يتقدم على فيرشتابن في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى

سجل تشارلز لوكلير، سائق فيراري، يوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى السعودي، المقرر إقامته يوم الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعد خمسة أيام من فوزه بسباق الجائزة الكبرى البحريني، أول سباقات الموسم.