ليفربول يتجاوز عقبة نيوكاسل ويرتقي للصدارة مؤقتاً

واصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري محققاً فوزه الثالث توالياً بعدما تجاوز عقبة مضيفه نيوكاسل بهدف دون رد اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يدين ليفربول بالفضل إلى متوسط ميدانه الغيني نابي كييتا صاحب هدف اللقاء الوحيد الذي سجله بعدما وصلته الكرة من البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة (19) من عمر المباراة .
وبهذه النتيجة يكون ليفربول قد رفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على ليدز يونايتد اليوم السبت أيضاً، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.