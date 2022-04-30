ليفربول يتجاوز عقبة نيوكاسل ويرتقي للصدارة مؤقتاً

وبهذه النتيجة يكون ليفربول قد رفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على ليدز يونايتد اليوم السبت أيضاً، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.