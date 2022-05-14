ليفربول يُتوَّج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

تُوِّج نادي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه اليوم السبت على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة في وقتَيْها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، وذلك في المباراة النهائية التي جرت على ملعب "ويمبلي".