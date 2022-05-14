ليفربول يُتوَّج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

تُوِّج نادي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه اليوم السبت على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة في وقتَيْها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، وذلك في المباراة النهائية التي جرت على ملعب "ويمبلي".
وحقق ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لثامن مرة في تاريخه، وأحرز اللقب الثاني له في هذا الموسم بعد التتويج في وقت سابق بكأس الرابطة؛ لتستمر رحلة النادي نحو رباعية تاريخية.
ورفع ليفربول رصيده إلى 8 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي بالتساوي مع تشيلسي وتوتنهام، وخلف مانشستر يونايتد 12، وأرسنال 14.
وهذه المرة الأولى التي يُتوَّج بها ليفربول باللقب منذ 2006. علمًا بأنه خسر نهائي 2011-2012 أمام تشيلسي.