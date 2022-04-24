ليفربول يحسم ديربي "ميرسيسايد".. ويواصل مطاردة مانشستر سيتي

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيد فريقه إلى 79 نقطة في المركز الثاني على بعد نقطة وحيدة من مانشستر سيتي المتصدر، قبل خمس جولات من النهاية، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز الـ18 بجدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب المركز 17.