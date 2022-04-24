ليفربول يحسم ديربي "ميرسيسايد".. ويواصل مطاردة مانشستر سيتي

واصل فريق ليفربول انتصاراته ومطاردته للمتصدر مانشستر سيتي بتغلبه على جاره إيفرتون بهدفين نظيفين اليوم الأحد على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
تناوب على تسجيل ثنائية "الريدز" كل من: الظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون، والبلجيكي ديفوك أوريغي بالدقائق "62 و85" على التوالي.
بهذا الفوز رفع ليفربول رصيد فريقه إلى 79 نقطة في المركز الثاني على بعد نقطة وحيدة من مانشستر سيتي المتصدر، قبل خمس جولات من النهاية، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز الـ18 بجدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب المركز 17.