ليفربول يضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال بثنائية فياريال

النيران الصديقة منحت ليفربول هدف التقدم بعد أن حوَّل المدافع بيرفس إستوبينان تسديدة قائد الريدز جوردان هندرسون بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ(53). ولم يكد فريق فياريال يستفيق من صدمة هدف الأسبقية حتى استقبلت شباكه ثاني الأهداف عبر النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ(55).