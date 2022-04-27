ليفربول يضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال بثنائية فياريال

وضع ليفربول قدمًا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا؛ وذلك عقب فوزه الثمين على فياريال الإسباني بهدفين دون رد يوم الأربعاء على ملعب "الأنفيلد" ضمن ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة.
النيران الصديقة منحت ليفربول هدف التقدم بعد أن حوَّل المدافع بيرفس إستوبينان تسديدة قائد الريدز جوردان هندرسون بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ(53). ولم يكد فريق فياريال يستفيق من صدمة هدف الأسبقية حتى استقبلت شباكه ثاني الأهداف عبر النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ(55).
وسيتجدد لقاء الفريقين مجددًا في مرحلة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الثالث من مايو على ملعب "لا سيراميكا" معقل فريق الغواصات الصفراء.