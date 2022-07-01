"ليفربول" يعلن تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي وصيف بطل أوروبا والدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، توقيعه عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نجمه المصري محمد صلاح.
وكتب النادي الإنجليزي على حسابه في موقع "تويتر": "يسرّ نادي ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".
وأضاف: "بعد أن ساعد ليفربول في تحقيق ثنائية كأسي الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، كرّس صلاح مستقبله إلى الريدز من خلال تجديد عقده اليوم الجمعة".
ومن جانبه، قال صلاح: "شعوري رائع، وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي، إنه يوم سعيد للجميع، أخيرًا أنجز كل شيء".
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصّلا إلى اتفاق الجمعة.
وسجّل صلاح 156 هدفًا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات.
وكشفت تقارير صحافية عن تفاصيل العقد الجديد للدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول، والتي تؤكد أن قائد المنتخب المصري سيتقاضى الراتب الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: العقد الجديد سيُبقي صلاح في "آنفيلد" حتى 2025، هذا العقد جعل من راتبه الراتب الأعلى في تاريخ ليفربول.
وتابعت: "عقد صلاح الجديد يتضمّن تقاضيه 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا".