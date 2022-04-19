ليفربول يمطر شباك مانشستر يونايتد برباعية.. ويعتلي الصدارة

أمطر فريق ليفربول شباك ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، أمس الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي احتضنها ملعب "الأنفيلد".
وأسهم النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه الكبير بتسجيله هدفين في الدقيقتين (22 و85)، في حين تكفل الكولومبي لويس دياز (5)، والسنغالي ساديو مانيه (68) بتوقيع هدفي الريدز الآخرين.
وقاد الفوز ليفربول لصدارة "البريميرليغ" مؤقتًا برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي يستضيف برايتون الأربعاء، في حين تعرض مانشستر يونايتد لخيبة جديدة، في سعيه لانتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليتجمد رصيده عند 54 نقطة في المرتبة السادسة بفارق الأهداف خلف أرسنال الخامس وثلاث نقاط عن توتنهام الرابع.