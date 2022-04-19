ليفربول يمطر شباك مانشستر يونايتد برباعية.. ويعتلي الصدارة

وقاد الفوز ليفربول لصدارة "البريميرليغ" مؤقتًا برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي يستضيف برايتون الأربعاء، في حين تعرض مانشستر يونايتد لخيبة جديدة، في سعيه لانتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليتجمد رصيده عند 54 نقطة في المرتبة السادسة بفارق الأهداف خلف أرسنال الخامس وثلاث نقاط عن توتنهام الرابع.