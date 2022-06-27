ليلة بكى فيها العشّاق.. ماذا فعلت بمحبيك يـ"أهلي"؟

ليلة تعيسة يعيشها نصف سكان جدة تقريباً بعدما هبط النادي الأهلي للدرجة الأدنى، دموع المحبين تملأ وجناتهم.
أحد الأربعة الكبار يودّع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأدنى.
النادي الكبير فشل على المستوى الإداري قبل الفني بدءاً من تعيين المدرب بيسنيك هاسي وتدهور النتائج ولكن رغم ذلك لم تتفاعل إدارة الأهلي مع ذلك.
رفضت الإدارة الإنصات لعشاق الفريق من ضرورة التغيير الفني حيث أصرّت على موقفها الداعم للمدرب.
تأخرت الإدارة كثيراً في إجراء التعديل ناهيك عن الخلافات داخل الفريق.
هبط الأهلي وسالت دموع المحبين، وبات عشّاق الكرة السعودية يتساءلون كيف لنا ألا نرى اللون الأخضر النابض بالحياة وسط المدرجات؟.