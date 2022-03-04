"ماتيتش" يعبر بـ"أبها" محطة "الطائي"

نجح نادي أبها في التغلب على شقيقه نادي الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة، ضمن مباريات الدوري.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز أبها بهدف نظيف.
سجل هدف أبها الوحيد المحترف الصربي أوروش ماتيتش في الدقيقة "45+2" في الوقت المحتسب بدلًا من ضائع للشوط المباراة الأول.
بتلك النتيجة يرفع فريق أبها رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 31، حافظ من خلالها على مركزه السادس، في حين توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 26 بالمركز العاشر مؤقتًا.