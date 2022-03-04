"ماتيتش" يعبر بـ"أبها" محطة "الطائي"

بتلك النتيجة يرفع فريق أبها رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 31، حافظ من خلالها على مركزه السادس، في حين توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 26 بالمركز العاشر مؤقتًا.