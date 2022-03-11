ماجد الشمراني يضبط لقاء الاتفاق والنصر.. ومحمد البريدي الفيحاء والباطن

فقد أسند مهمة إدارة مواجهة الفيحاء وضيفه الباطن للحكم محمد البريدي على أن يساعده كل من خلف الشمري وأحمد العتيق، في حين سيتولى أحمد الرميخاني الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من محمد الحنفوش.