ماجد الشمراني يضبط لقاء الاتفاق والنصر.. ومحمد البريدي الفيحاء والباطن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.
فقد أسند مهمة إدارة مواجهة الفيحاء وضيفه الباطن للحكم محمد البريدي على أن يساعده كل من خلف الشمري وأحمد العتيق، في حين سيتولى أحمد الرميخاني الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من محمد الحنفوش.
واختار اتحاد القدم الحكم ماجد الشمراني لقيادة لقاء الاتفاق وضيفه النصر، حيث سيعاونه فهد العمري كمساعد أول وياسر السلطان مساعد ثانٍ، على أن يكون عبدالله الشهري حكماً لتقنية الفيديو بمساعدة من محمد العرمطي.