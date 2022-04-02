مانشستر سيتي يستعيد الصدارة.. وسقوط مفاجئ لتشيلسي

تعرَّض تشيلسي لهزيمة قاسية على ميدانه بملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 4-1 أمام برينتفورد اليوم السبت، قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف برينتفورد فيتالي جانيلت (50 و60) وكريستيان إريكسن (54) ويواني ويسا (87)، فيما أحرز أنتونيو روديجر هدف تشيلسي الوحيد (48).
وتجمد رصيد تشيلسي بهذه الخسارة عند 59 نقطة، وظل في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.
وتخطى مانشستر سيتي حامل اللقب مستضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل، استعاد بهما صدارة جدول الترتيب في المباراة التي احتضنها ملعب تيرف مور.
واستعاد فريق المدرب بيب غوارديولا الصدارة سريعًا من ليفربول الذي تصدر مؤقتًا بفوزه على واتفورد في وقت لاحق من اليوم.
وبهذا الفوز أصبح رصيد سيتي 73 نقطة، مقابل 72 للريدز، أما بيرنلي فهو في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة.
وحقق ليفربول فوزه العاشر تواليًا بتغلبه على ضيفه واتفورد الثامن عشر 2-0.
وسجل هدفي ليفربول كل من ديوجو جوتا (22) وفابينيو (89 من ركلة جزاء).
وارتفع رصيد ليفربول بذلك إلى 72 نقطة، وفي المقابل تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.
وخيم التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.
وبادر الضيوف بافتتاح التسجيل في الدقيقة الـ(63) عبر كيليتشي إيهياناتشو، ثم عادل البرازيلي فريد النتيجة لفريقه مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ(66).
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، كما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.