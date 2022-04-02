مانشستر سيتي يستعيد الصدارة.. وسقوط مفاجئ لتشيلسي

تعرَّض تشيلسي لهزيمة قاسية على ميدانه بملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 4-1 أمام برينتفورد اليوم السبت، قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.