مانشستر سيتي يقصي أتلتيكو مدريد.. ويواجه ريال مدريد في نصف النهائي بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي (3-3) أمس الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ليبلغ الفريق الإنجليزي الدور قبل النهائي بمجموع المواجهتين 6-4 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مستفيدًا من فوزه (3-1) ذهابًا.
افتتح فريق ليفربول التسجيل برأسية للفرنسي إبراهميا كوناتي في الدقيقة الـ21، وأدرك غونسالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة الـ32 قبل أن يضيف البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفَيْن في الدقيقتَيْن الـ55 والـ65، إلا أن بنفيكا قلص الفارق في الدقيقة الـ73 عبر الأوكراني رومان ياريمتشيوك قبل أن يحرز داروين نونيز هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة.
وسيواجه ليفربول في نصف النهائي فياريال الإسباني الذي أطاح أمس الأول بفريق بايرن ميونيخ بتعادله معه (1-1) مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف دون مقابل.
وبلغ مانشستر سيتي نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا رغم تعادله سلبيًّا (0-0) أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد في إياب ربع النهائي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، مستفيدًا من فوزه ذهابًا في إنجلترا (1-0).
وشهدت المباراة تعرُّض لاعب أتلتيكو البرازيلي فيلبي للطرد في الدقيقة الـ89 بعد تدخله العنيف على لاعب سيتي فيل فودين.
وسيواجه فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الدور نصف النهائي بدوري الأبطال فريق ريال مدريد المتأهل سلفًا على حساب تشيلسي الإنجليزي بمجموع المباراتين (5-4).