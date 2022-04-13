مانشستر سيتي يقصي أتلتيكو مدريد.. ويواجه ريال مدريد في نصف النهائي بدوري الأبطال

افتتح فريق ليفربول التسجيل برأسية للفرنسي إبراهميا كوناتي في الدقيقة الـ21، وأدرك غونسالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة الـ32 قبل أن يضيف البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفَيْن في الدقيقتَيْن الـ55 والـ65، إلا أن بنفيكا قلص الفارق في الدقيقة الـ73 عبر الأوكراني رومان ياريمتشيوك قبل أن يحرز داروين نونيز هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة.