"مانشستر يونايتد" يعيّن "تن هاغ" مدربًا للفريق

وقال النادي الإنجليزي في بيان: "يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال؛ اعتبارًا من نهاية الموسم الحالي وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي"؛ وفق ما نقلته "فرانس برس".