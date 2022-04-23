ما بين ذهب وفضة.. أخضر الجوجيتسو يظفر بـ4 ميداليات في بطولة باريس

في إنجاز جديد للرياضة السعودية حقق المنتخب السعودي للجوجيتسو 4 ميداليات ملونة "ذهبية و3 فضيات" اليوم السبت، وذلك في بطولة باريس المفتوحة للجوجيتسو 2022 التي تُجرى منافساتها بحضور بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للعبة.
وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق عبدالملك آل مرضي بعد نهائي سعودي خالص، جمعه بمواطنه فارس كشميري الذي فاز بالميدالية الفضية في وزن 62 كجم.
أما الفضية الثانية فكانت من نصيب دينا إلياس بعد فوزها بالمركز الثاني في منافسات وزن 70+.
وحقق عبدالعزيز الحيدري الميدالية الفضية الثالثة في وزن 65 كجم.