ما بين ذهب وفضة.. أخضر الجوجيتسو يظفر بـ4 ميداليات في بطولة باريس

في إنجاز جديد للرياضة السعودية حقق المنتخب السعودي للجوجيتسو 4 ميداليات ملونة "ذهبية و3 فضيات" اليوم السبت، وذلك في بطولة باريس المفتوحة للجوجيتسو 2022 التي تُجرى منافساتها بحضور بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للعبة.