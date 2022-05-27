"مبابي" ليس الأول.. هنا رصد لأبرز الصفقات التي فشل ريال مدريد في ضمها طوال تاريخه

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الريال حاول ضم اللاعب أول مرة حين كان في العاشرة من عمره، لكنّ والدَي اللاعب قالا "لا"؛ لأنهما اعتبراه صغيرًا جدًّا على الذهاب لمدريد، إلا أن النادي لم يستسلم، وكرر المحاولة بعد مرور عامين، وهذه المرة كان فيران نفسه من رفض الأمر. أما المحاولة الثالثة فكانت في 2017، وفي هذه المرة رفض ريال مدريد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي كانت تبلغ ثمانية ملايين يورو. أما المحاولة الأخيرة فكانت في 2020، وبالفعل تحدث "الميرينجي" مع فالنسيا ووكلاء اللاعب، لكن وباء كورونا والأزمات الاقتصادية جعلت الريال يستبعد التعاقد معه؛ لينجح السيتي في الظفر بتوقيعه في نهاية المطاف.