"مبابي" ليس الأول.. هنا رصد لأبرز الصفقات التي فشل ريال مدريد في ضمها طوال تاريخه

يحظى فريق ريال مدريد الإسباني بعشق الملايين حول العالم، الذين يتابعون على مدار اللحظة آخر الأخبار عن فريقهم، إلا أن هذه القاعدة الجماهيرية لم تمنع "الملكي" من أن يعاني سوء الحظ الخاص بالصفقات؛ إذ يزخر تاريخ النادي بأسماء العديد من النجوم الكبار الذين فشلت محاولات ضمهم للحاق بالفريق.
أما آخر تلك الصفقات التي حظي فيها ريال مدريد بسوء الحظ فكانت محاولة ضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل في اللحظات الأخيرة؛ لينضم إلى قائمة طويلة من الصفقات التي لم تتم.
وخلال الأيام الماضية تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب "مبابي" من التوقيع لصالح ريال مدريد، وأن أمر الصفقة انتهى ولم يبقَ منها إلا الإعلان فقط، وبخاصة أن الدولي أبدى مماطلة بشأن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الموسم، وتحديدًا يوم 30 يونيو.
ولكن بعد فترة من الجدل والانتظار بين عشاق ريال مدريد فاجأ مبابي الجميع بإعلان تجديد تعاقده مع سان جيرمان حتى 2025؛ ليغلق تمامًا ملف انتقاله.
على طريقة مبابي اختار فرانشيسكو توتي، نجم نادي روما الإيطالي السابق، أن يبقى مع "الذئاب"، ورفض جميع المحاولات التي قدمها الريال من أجل الفوز بصفقة من العيار الثقيل خلال الفترة بين عامَي 2004 و2005.
وقال توتي في حوار سابق: "كانت هناك فترة في مسيرتي حينما حاول ريال مدريد فعل كل شيء لضمي. لقد أرسلوا لي قميص النادي باسمي، ومدونًا عليه الرقم 10 من أجل إقناعي، وأيضًا كان فلورنتينو بيريز رئيس النادي يتحدث معي طوال الوقت، وجميع العاملين معه من أجل التواصل معي".
وأضاف: "كنت بين خيارين في ذلك، لكن في النهاية اخترت الحب، حب هذا النادي والمدينة والجماهير، حبي لكل شخص ساعدني طوال 25 عامًا لأكون قائد النادي والرجل الأول".
وفي عام 2016 أيضًا فشل ريال مدريد في ضم الدولي بول بوجبا، رغم أنه عرض 3 لاعبين على مانشستر يونايتد للموافقة على الصفقة التبادلية؛ إذ كان "الملكي" على استعداد للتخلي عن جاريث بيل وخاميس رودريجيز بجانب كيلور نافاس لصالح اليونايتد، مقابل الموافقة على رحيل بوجبا.
وكان ريال مدريد في قمة الحرص على إضافة بوجبا إلى تشكيلة الفريق الأساسية، في حين كان اللاعب يبدي اهتمامًا كبيرًا بالصفقة إلا أنه تراجع، وأكد أن قلبه يريد العودة إلى مانشستر يونايتد.
أما نيمار فكان من أبرز اللاعبين الذين سعى مسؤولو ريال مدريد نحو ضمه مرتين دون استسلام، وجاءت المرة الأولى في عام 2006 عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا فقط؛ إذ كان ريال مدريد مهتمًّا بتوقيعه مع الأكاديمية.
وفي عام 2013 دخل النادي في حرب مزايدة مع برشلونة على خدماته، التي يزعم نيمار أنه اختار برشلونة فيها لأسباب كروية.
من أكثر الصفقات الفاشلة التي عانى منها ريال مدريد في السنوات الأخيرة يبرز اسم ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد؛ إذ حاول الفريق ضمه مقابل 25 مليون يورو إلا أن فترة الانتقالات في 2018 انتهت دون أن يحرز مسؤولو الريال تقدمًا في ضم اللاعب الذي جدد لاحقًا لليونايتد، وبخاصة أنه في هذا الوقت كان يقدم موسمًا استثنائيًّا بكل المقاييس مع "الشياطين الحمر"؛ ليثبت أنه الأفضل في "البريميرليج"، وربما في العالم كله.
وكذلك فشل النادي الملكي في التعاقد مع الإسباني فيران توريس، نجم برشلونة، على الرغم من أنه طارده في أربع مناسبات سابقة.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الريال حاول ضم اللاعب أول مرة حين كان في العاشرة من عمره، لكنّ والدَي اللاعب قالا "لا"؛ لأنهما اعتبراه صغيرًا جدًّا على الذهاب لمدريد، إلا أن النادي لم يستسلم، وكرر المحاولة بعد مرور عامين، وهذه المرة كان فيران نفسه من رفض الأمر. أما المحاولة الثالثة فكانت في 2017، وفي هذه المرة رفض ريال مدريد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي كانت تبلغ ثمانية ملايين يورو. أما المحاولة الأخيرة فكانت في 2020، وبالفعل تحدث "الميرينجي" مع فالنسيا ووكلاء اللاعب، لكن وباء كورونا والأزمات الاقتصادية جعلت الريال يستبعد التعاقد معه؛ لينجح السيتي في الظفر بتوقيعه في نهاية المطاف.
وبالسيناريو نفسه فشل ريال مدريد في ضم سيسك فابريجاس، نجم نادي برشلونة السابق، الذي كشف أنه كان هناك اتصال بينه وبين رؤساء مختلفين على مدى سنوات عدة، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق.
وعن تلك المفاوضات مع ريال مدريد قال فابريجاس: "ناقشنا الشروط، لكن لم يتم الاتفاق على أي شيء نهائي. هذه الخطوة الحاسمة لم تُتخذ أبدًا".
وكانت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية قد ذكرت أن ريال مدريد مستعد لأن يدفع حتى 50 مليون يورو لضم فابريجاس إلى صفوفه.
وفي عام 2013 سعى ريال مدريد بكل قوته من أجل ضم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي رحل مؤخرًا عن أتلتيكو مدريد الإسباني، وكان على استعداد لدفع مبلغ يفوق 40 مليون يورو من أجل ضمه، قبل أن تنتهي الصفقة بالفشل.
وكانت الصفقة أقرب إلى الحسم، ووقتها ألمح سواريز لاحتمال أن يفكر في الرحيل من ليفربول إلى ريال مدريد إلا أن الملكي تراجع عن الصفقة بعد واقعة "العض" الشهيرة لسواريز في كأس العالم 2014، حينما عوقب اللاعب بالإيقاف عشر مباريات محلية بعد أن عض برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي.