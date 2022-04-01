مجموعة نارية للأخضر السعودي في كأس العالم 2022 ‫

أسفرت قرعة كأس العالم قطر 2022 التي أُجريت اليوم الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية عن مجموعة نارية للمنتخب السعودي، كما أفرزت عن مواجهة منتظرة بين إسبانيا وألمانيا.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات "الأرجنتين والمكسيك وبولندا".
وأتى منتخب قطر المستضيف في مجموعة واحدة مع هولندا والسنغال بطلة إفريقيا؛ الأمر الذي قد يزيد من صعوبة المهمة على أصحاب الأرض.
وسيكون أمام منتخب فرنسا حامل اللقب مهمة صعبة بعد وقوعه في المجموعة الرابعة مع منتخب الدنمارك القوي.
أما منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة بخمسة ألقاب فجاء في مجموعة ضمت سويسرا التي تصدرت مجموعتها في التصفيات على حساب إيطاليا.
وسيشارك في النهائيات 32 منتخبًا، عُرفت هوية 29 منها حتى الآن، وتبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة، يجمع الأول بين البيرو خامس أمريكا الجنوبية وخامس آسيا (الإمارات أو أستراليا)، والثاني بين نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا وكوستاريكا خامس منطقة كونكاكاف (أمريكا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، إضافة إلى الملحق الأوروبي؛ إذ تنتظر ويلز التي تخطت النمسا قبل أيام الفائز من مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا. على أن تقام جميع هذه المباريات في يونيو المقبل.
المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.
المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - الفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا/ اسكتلندا.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.
المجموعة الرابعة: فرنسا - بيرو وأستراليا/ الإمارات - الدنمارك - تونس.
المجموعة الخامسة: إسبانيا -الفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا - ألمانيا - اليابان.
المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.
المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال -غانا - الأوروغواي - كوريا الجنوبية.
- المستوى الأول: قطر (الدولة المستضيفة)، والبرازيل، وبلجيكا، وفرنسا، والأرجنتين، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال.
- المستوى الثاني: المكسيك، وهولندا، والدنمارك، وألمانيا، والأوروغواي، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكرواتيا.
- المستوى الثالث: السنغال، وإيران، واليابان، والمغرب، وصربيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وتونس.
- المستوى الرابع: الكاميرون، وكندا، والأكوادور، والسعودية، وغانا، وويلز أو الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا، والبيرو أو الفائز من مباراة أستراليا والإمارات، والفائز بين نيوزيلندا وكوستاريكا.
وبهذه المناسبة قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر: "إن بطولة كأس العالم ستكون أول حدث كبير يجمع ويُوحِّد العالم بعد الجائحة التي عانى منها العالم على مدار أكثر من سنتين". وتابع: "أشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة التي سيرى العالم أننا في قطر -كما وعدنا- سنقدم نسخة مونديالية استثنائية في وطننا العربي".
من جانبه رحب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس "الفيفا"، بالوفود المشاركة في قرعة كأس العالم 2022 قائلاً: "ستكون البطولة الأفضل في التاريخ، وسيكون مهرجانًا كرويًّا، وسيحضر إلى قطر أكثر من 3 ملايين شخص، ويحضرها 5 مليارات شخص عبر شاشات التلفاز".