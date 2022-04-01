مجموعة نارية للأخضر السعودي في كأس العالم 2022 ‫

وسيشارك في النهائيات 32 منتخبًا، عُرفت هوية 29 منها حتى الآن، وتبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة، يجمع الأول بين البيرو خامس أمريكا الجنوبية وخامس آسيا (الإمارات أو أستراليا)، والثاني بين نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا وكوستاريكا خامس منطقة كونكاكاف (أمريكا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، إضافة إلى الملحق الأوروبي؛ إذ تنتظر ويلز التي تخطت النمسا قبل أيام الفائز من مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا. على أن تقام جميع هذه المباريات في يونيو المقبل.