متحدث الريان القطري يكشف حقيقة أنباء رحيل خاميس للدوري السعودي

وقال العنزي في تصريحات لبرنامج ملعب SBC السعودية: "ما يثار مجرد اجتهادات إعلامية فقط، اللاعب مرتبط بعقد معنا لمدة 3 سنوات، مر منها سنة واحدة، ولم يصلنا أي عرض رسمي للتعاقد مع خاميس سواء من أندية سعودية أو غيرها".