متحدث الريان القطري يكشف حقيقة أنباء رحيل خاميس للدوري السعودي

فند حمد العنزي المتحدث الرسمي لنادي الريان القطري، شائعات رحيل النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز عن الفريق في نهاية الموسم.
وتردد في الأيام القليلة الماضية أن رودريجيز اقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم القادم.
وقال العنزي في تصريحات لبرنامج ملعب SBC السعودية: "ما يثار مجرد اجتهادات إعلامية فقط، اللاعب مرتبط بعقد معنا لمدة 3 سنوات، مر منها سنة واحدة، ولم يصلنا أي عرض رسمي للتعاقد مع خاميس سواء من أندية سعودية أو غيرها".
وتابع: "خاميس موجود معنا منذ مباراتنا الأولى في البطولة الآسيوية، لكنه مصاب ولا يدعي الإصابة وليس مختفيًا كما يتردد في بعض الصحف".
وأضاف: "اللاعب جاء من منتخب بلاده بإصابة وغاب بسببها عن مباراتي الجولة الأولى والثانية، وتعافى منها لاحقًا، لكنه لم يكن جاهزًا لياقيًّا لمباراة الجولة الثالثة "الذهاب" ضد الشارقة".
وأوضح أنهم جهزوه للإياب ضد الشارقة "لكنه أصيب قبلها بليلة في المران، وأجرى أشعة وفحوصات طبية أوضحت أنه يعاني من إصابة جديدة تحتاج راحة 3 أسابيع، هذا كل ما حدث، وخاميس رودريجيز مستمر معنا ولن يغادر".