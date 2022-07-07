متعب الحربي أكثر لاعب فاز بجائزة أفضل لاعب واعد بموسم 2021 /2022

أشاد الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، باللاعب متعب الحربي كأكثر لاعب واعد نجح في حصد الجائزة الشهرية لأفضل لاعب واعد بالمسابقة.
وغرد حساب دوري المحترفين، على موقع "تويتر" متعب الحربي أكثر لاعب فاز بجائزة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشهرية لأفضل لاعب واعد بموسم 2021 / 22.
وأرفق مع التغريدة صورة تضم أفضل اللاعبين الواعدين، الذين نجحوا في حصد الجائزة وهم :
متعب الحربي نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي والذي فاز بالجائزة في أربع مناسبات خلال أشهر (أغسطس، وأكتوبر، ونوفمبر، ويناير).
وحصد نواف بوشل لاعب الفتح جائزة الأفضلية كأفضل لاعب واعد في دوري المحترفين عن شهر سبتمبر، فيما فاز نجم الفتح والمنتخب السعودي فراس البريكان بجائزة أفضل لاعب واعد بدوري المحترفين عن شهر فبراير.
أما جائزة شهر مارس فقد ذهبت إلى مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد الجائزة، فيما حصد نواف العقيدي أفضل حارس مرمى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان جائزة الأفضلية عن شهري مايو ويونيو.