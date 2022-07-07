متعب الحربي أكثر لاعب فاز بجائزة أفضل لاعب واعد بموسم 2021 /2022

أما جائزة شهر مارس فقد ذهبت إلى مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد الجائزة، فيما حصد نواف العقيدي أفضل حارس مرمى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان جائزة الأفضلية عن شهري مايو ويونيو.