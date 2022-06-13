وزير التعليم ونائب وزير الرياضة توَّجا أبطال نخبة المملكة لدوري المدارس

فيما حقق المركز الأول لفئة 18 عامًا فريق ثانوية الرازي من محافظة جدة بعد فوزه على نظيره فريق ثانوية طيبة من محافظة الزلفي، وتوج بكأس البطولة وبجائزة مالية قدرها مليون ريال، بينما نال فريق ثانوية طيبة المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث فريق ثانوية ابن حميد من منطقة القصيم وحصل على جائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، يليه في المركز الرابع فريق ثانوية القيصومة من محافظة حفر الباطن محققًا جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال.