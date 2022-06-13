وزير التعليم ونائب وزير الرياضة توَّجا أبطال نخبة المملكة لدوري المدارس

توَّج الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، بطلَي بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022، التي اختتمت منافساتها مساء أمس الاثنين على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.
حقق المركز الأول لفئة 15 عامًا فريق متوسطة الفرسان من منطقة الرياض بعد أن كسب المباراة النهائية أمام نظيره فريق متوسطة تحفيظ القرآن الكريم من المنطقة الشرقية، ونال كأس البطولة وجائزة مالية قدرها مليون ريال، وحصل فريق متوسطة تحفيظ القرآن على المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال، فيما جاء في المركز الثالث فريق متوسطة صهيب الرومي من محافظة الأحساء ونال جائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، تلاه في المركز الرابع فريق متوسطة سيبويه من منطقة القصيم وحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال.
فيما حقق المركز الأول لفئة 18 عامًا فريق ثانوية الرازي من محافظة جدة بعد فوزه على نظيره فريق ثانوية طيبة من محافظة الزلفي، وتوج بكأس البطولة وبجائزة مالية قدرها مليون ريال، بينما نال فريق ثانوية طيبة المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث فريق ثانوية ابن حميد من منطقة القصيم وحصل على جائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، يليه في المركز الرابع فريق ثانوية القيصومة من محافظة حفر الباطن محققًا جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال.
كما تم تتويج اللاعبين بفئة 15 عامًا؛ إذ حصل حمد غازي العسيري من المنطقة الشرقية على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، ونال صابر بخيت من المنقطة الشرقية جائزة هداف البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حقق إبراهيم العبود من الأحساء جائزة أفضل حارس في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال.
وفي فئة 18 عامًا حصل أحمد البداح من الزلفي على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومبلغ 10آلاف ريال، ونال ثامر الخيبري من جدة جائزة هداف البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حقق فارس أفندي من الزلفي جائزة أفضل حارس في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال.
ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي التهنئة للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد تحقيق ممثل تعليم الرياض متوسطة الفرسان بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022م في فئة 15 عاماً إثر فوزه على ممثل تعليم المنطقة الشرقية متوسطة تحفيظ القرآن الكريم في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.
وقدم شكره لأمير المنطقة على دعمه المتواصل للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وكافة أنشطتها وبرامجها حتى تحقق هذا الإنجاز.
كما قدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لدعمه المتواصل ومتابعته المستمرة لدوري المدارس والذي سيسهم في تنمية وتطوير المواهب الرياضية في مدارس التعليم العام.
وقدّم الدكتور حسن بن محسن خرمي تهنئته لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على النجاح الكبير لدوري المدارس والذي جاء نتيجة التعاون القائم والمثمر مع وزارة الرياضة ليحقق هذا المشروع أهدافه في اكتشاف المواهب وبناء مجتمع صحي رياضي وحيوي.
ويعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة، وتنفذه بالتعاون مع "التعليم" للعام الثالث، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبدأ الدوري هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينة ومحافظة بالسعودية، وشارك فيه أكثر من 150 ألف طالب، يمثلون 15476 فريقًا من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.