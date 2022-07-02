مجموعة نارية لأخضر اليد في بطولة العالم 2023

أُجريت اليوم السبت مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الثامنة والعشرين، التي من المقرر أن تقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023م.
وأسفرت القرعة التي أُجريت في قاعة الإذاعة الوطنية البولندية في كاتوفيتشي عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجوار منتخبات: فرنسا، بولندا وسلوفينيا.
وينتظر أن يشارك في بطولة العالم 32 منتخبًا هذه النسخة بجوار الأخضر السعودي، هم: الدنمارك، السويد، إسبانيا، فرنسا، النرويج، أيسلندا، ألمانيا، قطر، كرواتيا، بلجيكا، البرازيل، البرتغال، بولندا، مونتينيجرو، مقدونيا الشمالية، صربيا، المجر، الأرجنتين، البحرين، تشيلي، أوروجواي، إيران، كوريا، هولندا وسلوفينيا، إضافة لـ 5 منتخبات ستتأهل من قارة إفريقيا، وبطل تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والكاريبي.
من جهته، أكد الأستاذ فاخر غاشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس لجنة المنتخبات والتدريب، أن مجموعة الأخضر تعد من أقوى المجموعات، ولاسيما أنها تضم البلد المستضيف "بولندا" بجانب فرنسا، متمنيًا تقديم مستويات مميزة، يظهر فيها الأخضر بما يتوازى مع الطموحات.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأول تأهل لبطولة العالم 10 مرات في أعوام: (1997 في اليابان – 1999 في مصر – 2001 في فرنسا – 2003 في البرتغال – 2009 في كرواتيا – 2013 في إسبانيا – 2015 في قطر – 2017 في فرنسا – 2019 في الدنمارك وألمانيا - 2023 في بولندا والسويد).