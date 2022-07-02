مجموعة نارية لأخضر اليد في بطولة العالم 2023

وينتظر أن يشارك في بطولة العالم 32 منتخبًا هذه النسخة بجوار الأخضر السعودي، هم: الدنمارك، السويد، إسبانيا، فرنسا، النرويج، أيسلندا، ألمانيا، قطر، كرواتيا، بلجيكا، البرازيل، البرتغال، بولندا، مونتينيجرو، مقدونيا الشمالية، صربيا، المجر، الأرجنتين، البحرين، تشيلي، أوروجواي، إيران، كوريا، هولندا وسلوفينيا، إضافة لـ 5 منتخبات ستتأهل من قارة إفريقيا، وبطل تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والكاريبي.