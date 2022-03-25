محترف النصر" فينسنت أبو بكر" على رادار أحد الأندية الإيطالية

كشف الإعلامي الإيطالي رودي جالياي عن اهتمام أحد الأندية الإيطالية بضم محترف النصر الحالي المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال الصحفي الإيطالي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه على تويتر، إن النادي الإيطالي اتصل بوكيل أعمال اللاعب لشراء عقده خلال الموسم المقبل.
ولم يكشف الصحفي الإيطالي عن اسم النادي الذي يرغب في التعاقد مع المهاجم الكاميروني.
وكانت تقارير تركية سابقة قد تحدثت عن رغبة نادي بشكتاش التركي هو الآخر في شراء عقد اللاعب.
وانضم أبو بكر لصفوف النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من بشكتاش التركي، حيث وقع على عقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2024.
ويعد فينسنت أبو بكر أحد العناصر الهامة والأساسية في صفوف النصر، حيث فرض نفسه ليصبح المهاجم الأول للفريق بعد رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وخاض أبو بكر بقميص النصر 25 مباراة في كافة البطولات منذ انضمامه وسجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات مساعدة لزملائه.