محترف "الهلال" السابق "قوميز" يستعد للاعتزال وخوض تجربة التدريب

كشفت تقارير صحفية تركية أن المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز محترف الهلال السابق في طريقه للاعتزال والبدء في خوض مهنة التدريب.
وقال موقع "CNN turk" التركي: إن لاعب نادي غلطة سراي التركي يستعد لبداية مشواره التدريبي عقب الاعتزال؛ حيث يشارك مع فريقه الحالى داخل وخارج الملعب تحديدًا مع لاعبي فريق الشباب؛ حيث يتولى تدريبهم ونقل خبراته إليهم.
وانفصل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا، عن الهلال، بعد مسيرة رائعة معه، تضمنت العديد من الأهداف التي سجلها والبطولات التي حصدها مع الفريق.
وحصد اللاعب مع الفريق لقب الدوري مرتين، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين، إضافة لبطولتَيْ كأس الملك وكأس السوبر.