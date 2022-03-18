محكمة التحكيم الرياضي تؤيد قرار إبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022

أيدت محكمة التحكيم الرياضي قرار إبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم قطر 2022 على خليفة أزمتها مع أوكرانيا.
ورفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) اليوم الجمعة استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاده من المنافسات الدولية بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، وبالتالي سيبقى منتخبه الوطني مستبعدًا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 نهاية الشهر الجاري.
ويعني قرار المحكمة فعليًا حرمان روسيا من المنافسة في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري بينما لم تحدد المحكمة أي مواعيد للنظر في القضية حتى الآن.
ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي (يويفا)، حكماً مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.
وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب الروسي نظيره البولندي في الـ24 من الشهر الجاري في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر.