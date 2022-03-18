محكمة التحكيم الرياضي تؤيد قرار إبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022

ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي (يويفا)، حكماً مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.