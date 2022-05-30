رياضة
محمد صلاح.. أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن فوز الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.
وحصل النجم المصري على الحذاء الذهبي هذا الموسم مناصفة مع سون هيونج مين بتسجيل 23 هدفًا في 35 مباراة، كما حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري بـ13 تمريرة حاسمة في الموسم.
وتمكن محمد صلاح من التفوق على فيل فودين وكيفين دي بروين، ثنائي مانشستر سيتي، وكونور كالاجر لاعب كريستال بالاس، وديكلان رايس من وست هام يونايتد.
وتمكن النجم المصري من نيل الجائزة متفوقًا على دي بروين، ليحققها للمرة الثانية في مسيرته بعدما حازها في موسمه الأول 2017/ 2018.