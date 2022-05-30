محمد صلاح.. أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي

وحصل النجم المصري على الحذاء الذهبي هذا الموسم مناصفة مع سون هيونج مين بتسجيل 23 هدفًا في 35 مباراة، كما حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري بـ13 تمريرة حاسمة في الموسم.