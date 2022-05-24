محمد صلاح و"بنزيما" في صراع جديد.. للظفر بجائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن موعد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.
وكان ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الحالي آخر من حصل على البالون دور في 2021، متفوقًا على ليفاندوفسكي وجورجينو.
وقال الحساب الرسمي للمجلة الفرنسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن يوم 17 أكتوبر 2022 سيكون يوم الإعلان عن الفائز بالجائزة. وشددت المجلة على أن يوم 12 أغسطس المقبل سيكون هو تاريخ الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية، وسيتم الكشف عنهم تباعًا كما جرت العادة على مدار اليوم.
وسيتم منح الكرة الذهبية على أساس مستوى اللاعبين خلال الفترة من يوليو العام الماضي وحتى أغسطس المقبل، أي على مدار موسم 2021/ 2022. ويعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول مرشحًا للكرة الذهبية، خاصة في حالة تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب ساديو ماني زميله في الفريق. ويتواجد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كأبرز المرشحين للجائزة، والذي ينافس محمد صلاح وماني، السبت المقبل على بطولة دوري أبطال أوروبا.