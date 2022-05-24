محمد صلاح و"بنزيما" في صراع جديد.. للظفر بجائزة الكرة الذهبية

وسيتم منح الكرة الذهبية على أساس مستوى اللاعبين خلال الفترة من يوليو العام الماضي وحتى أغسطس المقبل، أي على مدار موسم 2021/ 2022. ويعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول مرشحًا للكرة الذهبية، خاصة في حالة تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب ساديو ماني زميله في الفريق. ويتواجد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كأبرز المرشحين للجائزة، والذي ينافس محمد صلاح وماني، السبت المقبل على بطولة دوري أبطال أوروبا.