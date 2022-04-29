محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا كأفضل لاعب في موسم 2021-2022، خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته.
وتفوق صلاح الذي حصل على 48% من الأصوات، على نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين الذي حل ثانيًا، ولاعب وست هام ديكلان رايس صاحب المركز الثالث.
ويقدم النجم المصري (29 عامًا) عروضًا رائعةً، إذ وقّع 22 هدفاً وقدّم 13 تمريرةً حاسمةً في 31 مباراة خاضها في البريميرليغ خلال الموسم الحالي.
وهي المرة الثانية التي يتوّج فيها صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ سبق له إحرازها موسم 2017-2018.