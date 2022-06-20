مدافع أرسنال يدعم صفوف العدالة .. تحضيرًا لمنافسات دوري المحترفين

كشف نادي العدالة، اليوم الاثنين ، عن صفقته الجديدة، المتمثلة في تعاقده مع السويسري مارتن أنجا (دفاع)، وذلك لدعم صفو الفريق الكروي الأول الصاعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسبق للاعب أنجا البالغ من العمر(28 عامًا) أن مر بمحطات متعددة في مسيرته الكروية، أهمها على الإطلاق التي دشنتها مع أرسنال الإنجليزي، بين عامي 2009 و2013، قبل أن تبدأ رحلته في التنقل بين الفرق الأوروبية، إذ ارتدى قمصان 7 أندية، وثامنها العدالة.
يُذكر أن فريق العدالة ضم إلى صفوفه أيضًا المدافع السويدي ميكائيل دايريستام، والمهاجم الكولومبي رينالدو لينيس.