مدافع أرسنال يدعم صفوف العدالة .. تحضيرًا لمنافسات دوري المحترفين

وسبق للاعب أنجا البالغ من العمر(28 عامًا) أن مر بمحطات متعددة في مسيرته الكروية، أهمها على الإطلاق التي دشنتها مع أرسنال الإنجليزي، بين عامي 2009 و2013، قبل أن تبدأ رحلته في التنقل بين الفرق الأوروبية، إذ ارتدى قمصان 7 أندية، وثامنها العدالة.