مدافع الهلال "المفرج" يجري عملية "الرباط" في الدوحة

وقال الأزرق عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، إن المفرج سيجري يوم وصوله فحصاً في «سبيتار» تحت إشراف الطبيب بيتر دوخ، على أن يجري العملية الجراحية الاثنين 30 مايو الجاري، يبدأ بعدها برنامجه العلاجي والتأهيلي.