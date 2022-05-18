مدافع الهلال "المفرج" يجري عملية "الرباط" في الدوحة

تقرر أن يغادر مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، متعب المفرج، الخميس 26 مايو الجاري، إلى الدوحة العاصمة القطرية، لإجراء عملية جراحية «الرباط الصليبي»، وفق ما أعلن ناديه، الأربعاء.
وكان المفرج تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ضمك مضيفه ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الأزرق بنتيجة 4-2.
وقال الأزرق عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، إن المفرج سيجري يوم وصوله فحصاً في «سبيتار» تحت إشراف الطبيب بيتر دوخ، على أن يجري العملية الجراحية الاثنين 30 مايو الجاري، يبدأ بعدها برنامجه العلاجي والتأهيلي.