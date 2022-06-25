مدربو المنتخبات: البطولة قوية وممتعة.. والمهمة ليست سهلة

تُقام يوم غد الأحد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.
ويلتقي منتخب المغرب منتخب مصر، ويلعب منتخب العراق مع منتخب الكويت في الدور نصف النهائي يوم غد الأحد، بينما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء القادم.
وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-0؛ ليلاقي منتخب مصر الذي فاز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 3-2، بينما تأهل منتخب العراق للدور ذاته بفوزه بنتيجة 3-2 على منتخب السعودية؛ ليلاقي المنتخب الكويتي الذي فاز على منتخب فلسطين 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4-4.
وفي جانب آخر، عُقدت مساء اليوم السبت المؤتمرات الصحفية لمدربي منتخبات المغرب ومصر والعراق والكويت؛ للحديث عن آخر الاستعدادات لمباراتَي الدور نصف النهائي. وأشاد مدرب منتخب المغرب هشام الدكيك بالبطولة من النواحي الفنية والتنظيمية، مشددًا على صعوبة مواجهة منتخب مصر بالنظر لما يملكه من لاعبين ذوي مستويات رائعة.
وقال: "كما توقعنا، جاءت البطولة ممتعة وقوية للغاية، وهي الأفضل من الناحية التنظيمية. تنتظرنا مباراة ستكون صعبة أمام منتخب مصر القوي. اللاعبون مستعدون للمباراة رغم أننا خضنا مباريات كثيرة في الفترة الماضية".
من جانبه، قال المدرب العام لمنتخب مصر نادر الرشادي إن النسخة الحالية من كأس العرب لكرة القدم الصالات من أقوى النسخ، وقدمت خلالها المنتخبات المشاركة مستويات قوية ورائعة.
وأضاف: "منتخب مصر جاهز لهذه المباراة رغم أن استعداداتنا قبل البطولة لم تكن كافية. المنتخب المغربي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ للغاية، ولكننا نلعب باسم مصر، وهذا يكفي لنقدم مردودًا إيجابيًّا".
وقال مدرب منتخب العراق محمد ناظم الشريعة: إن الدور نصف النهائي يتطلب قدرًا أكبر من التركيز. مشددًا على أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم.
وأتم: "سنواجه صعوبات كبيرة بسبب لعب شوطَين إضافيَّين أمام المنتخب السعودي في دور الثمانية، لكن المنتخب الكويتي أيضًا مرَّ بالظروف نفسها أمام منتخب فلسطين".
من جانبه، قال مدرب منتخب الكويت ريكاردو كاكاو: "المنتخب العراقي يمتلك إمكانيات رائعة، ومدربًا أضاف الكثير لكرة قدم الصالات في المنطقة". مشيرًا إلى أن "اللاعب عبدالرحمن الطويل جاهز لهذه المباراة رغم إصابته، لكن الموقف لم يتضح بالنسبة للاعب عبدالعزيز البسام".
وأتم بقوله: "الجماهير الكويتية تعشق كرة قدم الصالات؛ وهذا سبب حبي لهذه الرياضة في الكويت، وأعدهم بأن يكون اللاعبون عند حسن الظن".
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعًا تحضيريًّا لمباريات الدور نصف النهائي برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ جمال علام، تم خلاله الاطلاع على تقارير اللجان لمباريات دور الثمانية الماضية، والوقوف على الاستعدادات الخاصة بمباراتَي المربع الذهبي، المقرر لهما غدًا الأحد.
كما عُقد الاجتماع التنسيقي والتحضيري الخاص بمباراتَي الدور نصف النهائي، وتم خلاله اعتماد قوائم اللاعبين وألوان قمصان المنتخبات.