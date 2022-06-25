مدربو المنتخبات: البطولة قوية وممتعة.. والمهمة ليست سهلة

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعًا تحضيريًّا لمباريات الدور نصف النهائي برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ جمال علام، تم خلاله الاطلاع على تقارير اللجان لمباريات دور الثمانية الماضية، والوقوف على الاستعدادات الخاصة بمباراتَي المربع الذهبي، المقرر لهما غدًا الأحد.